Nessuno aiuta a ritrovare il cane sparito | la sua colpa? Il nome | come si chiama

(Di martedì 3 settembre 2024) «Più gente conosco, e più apprezzo il mio». Farà sue queste parole di Socrate, Roberto Quarta (ex FdI), consigliere comunale a Brindisi, dopo aver toccato con mano l'odio che si è riversato sul suo amico a quattro zampe e sulla sua famiglia. Il tutto in un momento molto delicato: ilnel nulla e il suo padrone ha lanciato un appello perché qualcuno lo aiuti a ritrovarlo. Ladel povero rottweiler di quattro anni è nelche porta: si“Duce”. «Speriamo non si sia trattato di un furto ma che si sia allontanato per il forte temporale di ieri», ha scritto il consigliere pugliese in un accorato appello sui social con tanto di foto delpromettendo una ricompensa a chi glielo riporterà a casa. Ma quelha scatenato una gazzarra sotto al post che ha purtroppo offuscato il messaggio e l'sos lanciato per le ricerche.