Nasce l’Osservatorio Spettacolo e Ambiente la presentazione giovedì 5 settembre Italian Pavilion al Lido

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 3 settembre 2024) VENEZIA –alle ore 16 presso l’dell’Hotel Excelsior aldi Venezia, in occasione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, si terrà ladelcostituito per la promozione e integrazione della sostenibilità ambientale nel settore del cinema e dell’audiovisivo, del teatro e degli spettacoli dal vivo lungo tutta la loro filiera. Alladel nuovo Osservatorio interverranno, per le istituzioni, Federico Mollicone, Presidente Commissione Parlamentare Cultura, Antonio Parente, Direttore Generaledal Vivo Min. Cultura, Nicola Borrelli, Direttore Generale Cinema e Audiovisivo.