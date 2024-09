Moise Kean trascina la Fiorentina a suon di Griddy Cosa è e da dove nasce l’esultanza del centravanti viola

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Firenze, 3 settembre 2024 -oggi non è altro che iltore della. L'attaccante è impegnato con la Nazionale di Spalletti (oggi si è allenato a parte a Coverciano), riconquistata a tempo di record dopo l'approdo a Firenze. Tre gol nelle prime cinque uscite ufficiali dopo un'estate nella quale si era intravisto il potenziale. Là davanti laaveva bisogno di un calciatore così: il dopo Vlahovic non aveva regalato calciatori in grando di occupare quel ruolo con continuità e profitto. Da Piatek a Cabral, da Jovic a Belotti e Nzola. Nessuno ha lasciato negli occhi la sua impressione per potenza, protezione della palla e visione della porta. Se l'auspicio di Palladino e dei tifosiè che l'ex Juventus continui su questi ritmi, già dal corso dell'estate a Firenze è cominciato a diventare virale il ''.