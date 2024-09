Maltempo a Roma | caduta di alberi nel quadrante nord-ovest

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 3 settembre 2024) Diverse segnalazioni dicaduti e rami pericolanti, interventi in corso nei quartieri colpiti Ilche ha investitonelle ultime ore ha provocato numerosi disagi, specialmente neldella Capitale. La centrale operativa Lupa della polizia locale ha ricevuto diverse segnalazioni per ladi rami epericolanti. Tra le zone più colpite si segnalano il quartiere Prati e le aree limitrofe. In particolare, numerosi interventi sono stati richiesti in via Angelo Emo, piazza Prati degli Strozzi, via Giulio Cesare e via Anastasio II.sono caduti anche in via di Santa Maria di Galeria, nei pressi di via Boccea, e in via di Valle Aurelia, all’altezza della metropolitana.