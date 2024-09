Lukaku-Osimhen è scontro a colpi di calorie | quale la più bella?

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 3 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoQuella di Victoraveva fatto faville.e, dicono, buona. La torta creata per celebrare il campione nigeriano fu un successo per le tavole e le papille gustative di tanti tifosi azzurri. Creativa, con questa ‘spolverata’ gialla e la famigerata mascherina, riempì cuore e pancia dei supporters del campione che da pochi giorni ha tradito la sua Napoli, andandosene in prestito al Galatasaray. Nuovo bomber e nuova torta. Questa volta dedicata al nuovo centravanti Romelu. Una torta all’apparenza più calorica, che riprende gli inconfondibili tratti somatici del calciatore belga. L’ideatore di entrambi i dolci, si chiama Salvatore Mellone, 42 anni, titolare col fratello Giuseppe di Fresco Forno, una pasticceria di Marianella, un quartiere della periferia Nord della città.