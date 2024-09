LIVE Nuoto Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | bronzo di Bicelli nei 100 dorso Barlaam e Cristiani fuori dal podio In serata Raimondi e Gilli

Leggi tutta la notizia su oasport

18:35 Programma che prosegue con la finale dei 50S5 femminili. Di seguito l'elenco partenti: Angel Mae Otom (PHI) Sumeyye Boyaci (TUR) Liu Yu (CHN) Lu Dong (CHN) He Shenggao (CHN) Iryna Poida (UKR) Tully Kearney (GBR) Sevilay Ozturk (TUR) 18:29 Ed è tripletta cinese. Prestazione sontuosa di Yuan Weiyi, che si aggiudica l'oro dei 50S5 in 32.47 dinanzi ai connazionali Guo Jincheng e Wang Lichao. 18:26 Rieccoci amici di OA Sport. Finalisti dei 50S5 maschili che si apprestano ad entrare in vasca. Questa la startlist: Kaede Hinata (JPN) Samuel da Silva de Oira (BRA) Wang Lichao (CHN) Yuan Weiyi (CHN) Guo Jincheng (CHN) Yaroslav Semenenko (UKR) Eigo Tanaka (JPN) Antoni Ponce Bertran (ESP) 18:11 Circa un quarto d'ora di pausa per dare spazio alle prime due cerimonie di premiazione di giornata. Si ripartirà alle 18.