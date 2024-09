Legge 104 bollo auto e agevolazioni | cosa cambierà nel 2025

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di martedì 3 settembre 2024) Scopriamo quali novità aspettarci nelin merito alla104.per le esenzioni e le? Il Decreto Disabilità ha introdotto delle modifiche alla104 in riferimento alle procedure di valutazione e sostegno alla disabilità/invalidità. Altri grandi cambiamenti non sono in previsione (o forse sì?). Novità104 per l’anno(Informazioneoggi.it)Il Governo ha mosso un importante passo in avanti nel riconoscimento della condizione di disabilità e dei diritti civili e sociali di chi è affetto da una minorazione. I principi base del Decreto Disabilità sono quelli dideterminazione e di non discriminazione. Si vuole garantire un più facile accesso allee al riconoscimento della condizione di disabilità e un maggiore rispetto della dignità della persona garantendo il diritto alla vita indipendente e alla piena inclusione sociale.