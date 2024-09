L’addio ai monti di don Milani Il prevosto andrà in Vaticano | Mi avete arricchito di fede

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 3 settembre 2024) "Grazie". È il messaggio di congedo con cui monsignor Davidesi congeda dai lecchesi al termine dell’esperienza comedi Lecco e alla vigilia del nuovo incarico in. Il sacerdote di 56 anni originario di Valgreghentino, dopo aver guidato a partire dal 2018 ili, ma non solo delle parrocchie di San Nicolò, San Carlo al Porto, San Materno in Pescarenico e del santuario della Vittoria, è stato nominato officiale del dicastero della Cultura e dell’educazione della Santa Sede e e segretario generale della Fondazione Pontificia Gravissimum educationis, incarico che già svolgeva ma non a tempo pieno. "Tante sensazioni, emozioni, riflessioni, timori – confida -. Ma una sola parola per Lecco, la comunità cristiana e la città: grazie. Tante sensazioni, emozioni, riflessioni, timori. Midi, umanità, amicizia, cultura.