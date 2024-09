La vita è strana io qui grazie a lei | Alessandro Ossola dall’incidente alla proposta di matrimonio alle Paralimpiadi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) “Ho pensato di proporre qui qualche settimana fa. Questo è il lato che nessuno vede degli atleti. Molti atleti riescono a fare quello che fanno – io vengo qui –persone che ci sono, allo staff,famiglia e, ovviamente nel mio caso,mia ragazza che mi supporta ogni giorno”. Non ha vinto medagliedi Parigi, maha fatto qualcosa di grande: al termine della semifinale dei 100 metri T63, l’atleta paralimpico 36enne ha fatto ladisua compagna Arianna presente sugli spalti: “Ho avuto momenti nella miae questo è un altro periodo meraviglioso che sto per vivere. Lei mi ha dimostrato che, giorno per giorno, negli ultimi cinque anni, siamo stati insieme. Lei mi segue sempre durante le mie gare. L’ho conosciuta a Sanremo nel 2019 in un’estate dove volevo solo stare rilassato e non cercavo nulla.