La Social Card Dedicata a Te sale a 500 euro | 133 milioni di famiglie ne possono usufruire

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 3 settembre 2024) A settembre laa Te” torna con alcune novità significative. Questo strumento di sostegno economico introdotto dal governo Meloni e rivolto allein difficoltà, prevede un contributo massimo di 500, dai 382,50dello scorso anno;e un’estensione dei beneficiari a circa 1,33diitaliane. La2024 è riservata ai nuclei familiari residenti in Italia composti da almeno tre persone, con un ISEE non superiore a 15.000. Viene data priorità allecon almeno un componente nato dopo il 31 dicembre 2010; seguite da quelle con un componente nato dopo il 31 dicembre 2006. Sono escluse leche già percepiscono altre forme di sostegno economico, come l’Assegno di Inclusione, la NASpI, o la Cassa Integrazione.