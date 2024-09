La sicurezza stradale e la ricetta del quartiere QT8 | incidenti e feriti più che dimezzati senza Zone 30 autovelox e cartelli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 3 settembre 2024) Nel biennio 2018-2019 si contarono 81e 59. Nel biennio 2022-2023 glisono stati 33 e i26. Da un biennio all’altro l’incidentalità si è ridotta del 60%, il numero didel 56%. Un trend confermato nei primi 7 mesi del 2024: 7e 6. I dati appena menzionati sono relativi alQT8, sono stati raccolti dalla polizia locale e sembrano restituire una fotografiaombre: le strade sono diventate meno pericolose. A che si deve questo miglioramento? Enrico Fedrighini, ambientalista e consigliere comunale del Gruppo Misto, non ha dubbi: il merito è degli interventi condotti nel biennio di congiunzione tra i due presi in esame, vale a dire il biennio che unisce il 2020 e il 2021. In quegli anni lui era assessore alla Mobilità del Municipio 8, proprio il Municipio competente per il QT8.