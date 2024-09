La Nike C1ty è la sneaker anti-hype per eccellenza

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 3 settembre 2024) Ogni settimana viene presentata una nuova collaborazione o una nuova silhouette che promette di essere la prossima grande novità. La varietà è un'ottima cosa, ma stare al passo con tutto questo clamore può essere un po' estenuante, ed è qui che entra in gioco la. Se vi sembra di aver già visto la, è perché (per molti versi) è così. Da lontano assomiglia moltissimo alla Field General, la scarpa da football americano del 1982 cheha recentemente riportato in auge. Tuttavia, non appena la si osserva più da vicino, si notano subito elementi di altri due modelli, entrambi tra lepiù chiacchierate dell'ultimo decennio.Light BoneLa parte superiore è chiaramente presa in prestito dalla Dunk Low. Anche se la Dunk è in circolazione dalla metà degli anni '80, grazie a colorazioni come la Panda, la vecchiada basket è diventata un successo.