La mia estate bruttissima Spalletti non dimentica e carica gli azzurri pronti contro la Francia

(Di martedì 3 settembre 2024) AGI - "Andiamo avanti dritti e convinti per la nostra strada che sappiamo quale è. Vogliamo fare una grande partitalaa Parigi". Tenere in mente la brutta eliminazione dall'ultimo Europeo e quanto di sbagliato messo in mostra in Germania poco meno di due mesi fa, ma allo stesso voltare pagina. C'è questo e molto altro nelle parole del ct azzurro Lucianonel primo giorno di ritiro della Nazionale a Coverciano dove l'Italia inizierà a preparare le prime due gare di Nations League,ed Israele. "Oggi è un giorno bello per me e per i calciatori perché ci si ritrova qui a far parte della Nazionale e secondo me abbiamo tutte le caratteristiche per poter far bene -ha aggiunto-.