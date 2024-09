La Colligiana ci prova ma è 0-0 Il Certaldo resiste a ogni assalto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 3 settembre 2024): Morandi, Donati, Paparusso, Finetti, Mariani, Cicali, Corcione, Pierucci, Carlotti (47’ st Iasparrone), Lunghi (25’ st Baccani), Calamassi (43’ st Mussi). Panchina: Bacciottini, Grassini, Corbinelli, Nastri, Cianciolo, Harti. Allenatore Mocarelli.: Gasparri, Pagliai, Innocenti, Borboyo, Lastrucci, Piochi, Napoli (27’ st Ciappi), Zefi (1’ st Casella), Mearini (32’ st Lo Guzzo), Cenni (42’ st Muresan), Pieracci. Panchina: Mengoni, Verdiani, Usai, Saventi, Lebbaraa. Allenatore Corsi. Arbitro: Fantoni di Valdarno. Note: angoli 7-4; ammonito Borboyo. COLLE VAL D’ELSA - Termina in parità la sfida d’andata di Coppa Italia tra: al Gino Manni le due squadre dimostrano un’apprezzabile condizione fisica e mettono in campo grande impegno, ma non riescono a sbloccare il risultato.