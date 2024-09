Kvara dalla Georgia non hanno dubbi | l’annuncio riguarda il futuro

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 3 settembre 2024)è tra i calciatori più importanti del Napoli di Conte e per questo motivo si aspettano novità per quantoil rinnovo. Archiviato ormai l’addio di Victor Osimhen, che nelle scorse ore è arrivato in Turchia per iniziare la sua nuova avventura con la maglia del Galatasaray, in casa Napoli tutti i pensieri sono rivolti alpiù prossimo. La vittoria contro il Parma, in rimonta, ha dato un’iniezione di fiducia importante per la squadra di Antonio Conte, che ha vissuto settimane molto calde per far rientrare i tanti casi presenti all’interno dell’organico che, inoltre, è stato anche ritoccato molto dal mercato.