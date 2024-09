Joker | Folie à Deux Joaquin Phoenix è fuori di testa nel nuovo trailer del sequel

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 3 settembre 2024) Manca un mese all'arrivo nelle sale deldiche in questi giorni verrà proiettato alla Mostra di Venezia Warner Bros. ha pubblicato unteaser diche si sofferma in particolare sullo stato di salute mentale del personaggio di, Arthur Fleck, che dopo i crimini commessi alla fine del precedente film troviamo rinchiuso in manicomio in attesa del processo. "Non è malato! È perfetto". Questa è la frase che la Harley Quinn di Lady Gaga rivolge ai giornalisti - e al mondo intero - nel corso del teaser. La Warner Bros. e il regista Todd Phillips stanno certamente tornando alle atmosfere d'essai del primo film, mentre ci avviciniamo all'anteprima ufficiale del