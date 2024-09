Incontri di Valore lo scrittore Maurizio de Giovanni domani ospite della kermesse

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 3 settembre 2024) La“Glidi”, il celebre salotto fondato in Pompei da Nicola Ruocco, è alle battute conclusivesua sesta edizione, e lo fa in grandissimo stile, ospitando mercoledì 4 settembre, ore 20.00, presso l’Hotel Habita 79,de, uno dei più importanti e seguiti scrittori in Italia.numero 83 dell’ormai nota rassegna, detratterà con il patron Nicola Ruocco la presentazione dell’ultimo suo romanzo “Pioggia”, edito Einaudi, dodicesimo episodiosaga dei record “I Bastardi di Pizzofalcone”. La serata di mercoledì è di quelle assolutamente imperdibili; c’è infatti molta attesa in Pompei e nello stesso pubblico de “Glidi”, che si prevede particolarmente numeroso e appassionato, con la partecipazione anche di diverse associazioni ed Istituti Scolastici del territorio.