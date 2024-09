Incidente stradale sulla SP 70 a Castel San Niccolò | feriti donna e minore

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di martedì 3 settembre 2024) Questa mattina alle ore 10:00 è stato attivato il servizio di emergenza 118 della ASL Toscana Sud Est per unavvenutoSP 70, all’altezza diSan. L’ha coinvolto un’automobile con a bordo unadi 59 anni e un. Entrambi isono stati trasportati in codice 2, corrispondente a una situazione di media gravità, al pronto soccorso di Bibbiena per le cure necessarie. Sul luogo dell’sono prontamente intervenuti un’ambulanza infermierizzata della Misericordia di Stia, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per garantire assistenza e sicurezza. Le autorità competenti stanno lavorando per chiarire le dinamiche dell’. L'articoloSP 70 aSanproviene da Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti.