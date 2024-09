Il vice sindaco di Castelvenere Raffaele Simone nel direttivo regionale dell’Anci

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 3 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ci congratuliamo con il nostro consigliere comunale, che ricopre anche la carica di, per la sua nomina nel. E’ la prima volta che il comune diesprime un suo rappresentante in seno ad un organismo che è importante riferimento istituzionale per i Comuni”. Così ildiAlessandro Di Santo. “Siamo certi – aggiunge il primo cittadino – chesaprà rappresentare con intelligenza e impegno le ragioni dei comuni sanniti e delle aree interne”. L'articolo Ildinelproviene da Anteprima24.it.