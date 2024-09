Il paradosso è che il Fantacalcio è l’anti-calcio C’è chi ha detto basta tifi contro la tua squadra Libero

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 3 settembre 2024) Lode alscrive del gioco più famoso dopo il(almeno in Italia). Croce e delizia di ogni appassionato che veste i panni del Fantallenatore. Ce n’è per tutti gusti, dal neofita all’invasato, dallo scout al manager improvvisato, dallo scommettitore compulsivo al prudente. Se ilè una cosa seria, illo è di più Claudio Savelli, probabilmente anche lui fantallenatore come milioni di italiani, scrive: “La pausa per le Nazionali di settembre ancora non lo sa, ma è utile. Ci si può infilare l’asta del. Ci si deve infilare l’asta del