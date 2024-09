Il mistero sulla morte del beluga spia russa Norvegia cosa non torna sulla fine di Hvaldimir

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) È stato trovato senza vita il corpo di, ilsuper socievole che aveva conquistato le simpatie di tutti i norvegesi. E che, col tempo, era diventato una vera e propria celebrità. Il suo nome è un gioco di parole tra "Hval" - che in norvegese significa "balena" - Vladimir, un chiaro riferimento al presidente russo Vladimir Putin. Questo appellativo risale al 2019, quando alcuni pescatori norvegesi lo incontrarono per la prima volta a Hammerfest con addosso una cinghia per GoPro. Sopra c'era questa scritta: "Attrezzatura di San Pietroburgo". La scritta trovata sopra la balena ha indotto in molti a sospettare che ilfosse addestrato come "" proprio dai militari russi a Murmansk. "Mi si è spezzato il cuore", ha raccontato il biologo marino Sebastian Strand. "È troppo presto per specularecausa della", ha poi aggiunto.