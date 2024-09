I salari italiani sempre più da fame | peggio di noi fa solo la Grecia

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 3 settembre 2024) Non fa che pavoneggiarsi la premier con i dati che arrivano dal mercato del lavoro. Giorgia Meloni però commentale cifre che le fanno comodo e omette di commentare quelle che denunciano il flop delle politiche economiche del suo governo. Gli ultimi dati che ci dicono che il mercato del lavoro cresce ma condasono quelli che arrivano dall’Eurostat. Il reddito disponibile reale lordo delle famiglie nel 2023, primo anno intero del governo Meloni, diminuisce, soprattutto a causa della crescita elevata dei prezzi, e si attesta oltre sei punti al di sotto di quello del 2008. Per quanto riguarda i redditi in Ue la media sale da 110,12 a 110,82 mentre l’Italia cala da 94,15 a 93,74.