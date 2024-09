Firenze il Belvedere Zeffirelli diventa palcoscenico Applausi per Gaia Nanni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 3 settembre 2024), 3 settembre 2024 - Un'attrice brava e seguitissima per una Grand Soirée passata sotto il cielo di. Per la prima volta ilFrancoto luogo di spettacolo eunico al mondo, sotto la “tutela” di uno dei più grandi uomini delle arti e dello spettacolo mondiali, e soprattutto fiorentino.Uno spettacolo atteso, dal titolo più che azzeccato con oltre duecento persone adoranti, molte sedute per terra, “seguaci” diche qui si è esibita nel doppio ruolo di cantante e attrice. Con lei ottimi musicisti come Roberto Beneventi alla fisarmonica; Gabriele Doria alla chitarra, coordinati da Enzo Mileo.è attrice che incarna il fascino e la passione per l'arte;una donna, semplice e nello stesso tempo elegante e carismatica, che recitando monologhi e cantando, sa esprimere se stessa.