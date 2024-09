Firenze apertura straordinaria serale nel Museo Archeologico per la festa della Rificolona

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 3 settembre 2024), 3 settembre 2024 - In occasione, sabato 7 settembre, ilNazionale disarà aperto eccezionalmente dalle ore 18 alle 22, con ultimo ingresso alle ore 21:15, con una serata ricca di eventi per grandi e piccini. C’è un laboratorio didattico e visite guidate per tutti i gusti. Tutte le attività sono comprese nel costo del biglietto di ingresso aled è possibile farle anche tutte. Info e prenotazioni: claudia.noferi@cultura.gov.it o chiamando lo 0552357715 dal lunedì al giovedì dalle 8:30 alle 15:30. "Sulle tracce di Maria Maddalena de’ Medici" alle ore 18 laboratorio didattico a cura dei Servizi educativi del MAF. Non solo archeologia.