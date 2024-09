Eurostat | reddito disponibile delle famiglie italiane in calo nel 2023 mentre nella Ue sale Nel confronto con il 2008 peggio solo la Grecia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Italia fanalino di coda per andamento delreale lordo. Nel, attesta, la crescita dei prezzi l’ha fatto calare fino a oltre sei punti al di sotto di quello del. In Ue la mediada 110,12 a 110,82 (nelera pari a 100)per l’Italia cala da 94,15 a 93,74., nelcon l’anno della crisi finanziaria, ha fattola. In Germania nelilè al 112,59% di quello del, in Francia del 108,75% (in questo caso però il riferimento è al 2022). Ancora indietro la Spagna (95,85). Secondo le altre tabelle del “Quadro di valutazione sociale”, che riassumono dati già noti, migliorano invece i punteggi per l’Italia sul fronte dell’occupazione e dell’istruzione ma i dati restano al di sotto di quelli medi dell’Ue.