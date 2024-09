Droni per le emergenze | Un software per leggerli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 3 settembre 2024) Visiontour e un innovativoper l’utilizzo deinell’ambito della Protezione Civile e non solo. Uno strumento messo a punto da un team di volontari per rispondere alle esigenze operative di chi è impegnato direttamente sul campo. Un possibile punto di partenza per un cambiamento radicale nell’organizzazione degli interventi di Protezione Civile in quanto basato anche sugli ultimi ritrovati della tecnologia come i, i visori Vr e le trasmissioni satellitari. Il progetto è stato presentato nella sede della Pubblica Assistenza di Montopoli. "Unche nasce da quasi dieci anni di lavoro e di back dei volontari – ha aperto Samuele Fiorentini presidente della Pubblica Assistenza di Montopoli –. Un lavoro corale che ci permette di avere strumenti in più e più efficaci per essere accanto alla popolazione, in ogni caso".