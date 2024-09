Come è fallito il progetto elettrico tedesco Parla Fortis

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 3 settembre 2024) L’economia tedesca vive una crisi profonda, anche morale, di fiducia. Le colpe sono molteplici, in primis l’aver sottovalutato l’avanzata cinese sul mercato della mobilità elettrica e gli effetti dello sganciamento energetico dalla Russia. Il risultato è che oggi Berlino è arrivata a mettere in discussione l’attuale assetto, sul proprio suolo, del simbolo indiscusso della potenza tedesca: Volkswagen. Ora, tutto questo cosa vuol dire per l’Italia? Formiche.net ne hato con Marco, economista e vicepresidente della Fondazione Edison. “Ci sono delle componenti irrazionali in quello che sta succedendo nell’industria tedesca. Dieselgate a parte, prima della pandemia, da quel momento abbiamo assistito a una rivoluzione culturale suicida da parte dell’auto tedesca. Mi riferisco all’abbandono dell’endotermico, scelta forse anche per ripulire la propria immagine.