Centro sperimentale di cinematografia | dopo l’incendio e le poche dichiarazioni avanzo una proposta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024)mesi di silenzio e mistero, finalmente il Presidente Sergio Castellitto ha deciso di prendere parola sul misterioso incendio avvenuto a Cinecittà. Dice che c’erano già stati altri incendi, lascia capire che le domande lo infastidiscono e che c’è poco su cui indagare. Facciamo allora un passo indietro. Tutto parte da 17 contratti a termine biennali che il Cda deldidecide di non rinnovare, anche se costituiscono un asset fondamentale per la digitalizzazione e dunque la conservazione dei materiali filmici. Il tutto mi diventa ancora più indigesto quando comprendo che il Csc rinuncia a questi dipendentiaverli professionalizzati, quando la loro attività è resa ancora più urgente da un incendio scoppiato l’8 giugno, che manda in cenere un intero deposito dei film in nitrato. Il cellario B4.