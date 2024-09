Buchanan la sorpresa della lista Champions League | chiaro segnale a destra

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 3 settembre 2024) Mentre si discuteva dell’esclusione di uno fra Tomas Palacios e Joaquin Correa dalladell’Inter, Simone Inzaghi ha deciso di far saltare il banco tenendo fuori entrambi. Dentro Tajonal loro posto: un– Nientené per Tomas Palacios, né tantomeno per Joaquin Correa. Sembrava un ballottaggio fra i due argentini, fin quando Simone Inzaghi non ha deciso di escludere entrambi. Il motivo? LaTajon. Il canadese era dato per escluso certo visto il suo infortunio, ma il fatto di averlo inserito in ogni caso dimostra che i tempi di reupero possono effettivamente essere più brevi del previsto. Non l’inverno prossimo, quindi, ma verosimilmente già a cavallo tra ottobre e novembre.