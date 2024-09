Bimba cade dall’altalena il seggiolino la colpisce in testa e muore | dramma nel bergamasco

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 3 settembre 2024) Una tragica fatalità ha colpito la comunità di Villongo, in provincia di Bergamo, dove una bambina di soli 6 anni ha perso la vita dopo un incidente avvenuto nell’area giochi di piazza Vittorio Veneto, nella località di San Filastro. Lunedì 2 settembre, intorno alle 21:15, la piccola, di origini marocchine e residente a Credaro, si trovava insieme alla madre quando è caduta, subendo un grave colpo alladalin movimento. Nonostante la rapidità con cui sono intervenuti i soccorsi, con un’ambulanza della Croce Blu del Basso Sebino e l’automedica di Sarnico, e il successivo trasporto d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con l’elisoccorso, i medici non sono riusciti a salvarla. La bambina, che avrebbe compiuto 7 anni il prossimo ottobre, è deceduta poco dopo l’arrivo in ospedale.