Autobus si schianta contro ragazzi | strage almeno 11 morti

(Di martedì 3 settembre 2024) Undici persone, tra cui cinque studenti, hanno perso la vita in un tragico incidente avvenuto nella provincia cinese orientale di Shandong. Martedì, i media statali hanno riportato che uno scuolabus si ètoun gruppo di pedoni nella città di Taian. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa Xinhua, l’incidente è avvenuto mentre un gruppo di studenti attendeva al cancello della loro scuola media. La televisione di Stato cinese ha spiegato che l’autista dello scuolabus ha perso illlo del veicolo in prossimità di un incrocio, causando l’incidente mortale. Oltre agli undici deceduti, sono state riportate altre 24 persone ferite, una delle quali in condizioni critiche. Le altre 12 persone coinvolte nell’incidente sono attualmente in condizioni stabili. Le cause dell’incidente restano ancora poco chiare.