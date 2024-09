Ana Maria ora tocca a te Vola nella cronometro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024) Per AnaVitelaru il grande obiettivo è alle porte: è da qualche giorno a Parigi per la sua seconda Paralimpiade dopo quella di Pechino e proprio domattina alle 8 esordiràgara di paraciclismo a, una prova di 14 chilometri davvero strana perché unisce due categorie, una di atlete che pedalano in modo rialzato (cat. H5) e l’altra di atlete che lo fanno totalmente sdraiate e radenti al terreno (cat. H4). "Mi sembra quasi che vogliano risparmiare tre medaglie – dice scherzando Ana– in realtà sono due sport diversi, le altre hanno il grande vantaggio di un mezzo molto più aerodinamico". Al via ci saranno 13 ragazze di cui 7 di categoria H4, con avversarie da Germania, Olanda, Svizzera, Stati Uniti, Austria, Norvegia e Corea oltre alle altre due italiane, Katia Aere e Giulia Ruffato (solo per la crono) e per la nostra non sarà semplice.