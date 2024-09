Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 2 settembre 2024)DEL 2 SETTEMBREORE 12.20 FEDERICO ASCANI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA DIRAMAZIONESUD CODE DA TOR VERGATA AL RACCORDO VESRSO QUEST’ULTIMO SULLA TIBURTINA CODE ALTEZZA SETTECAMINI VERSOCODE SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI CODE SULLA PRENESTINA TRA COLLE MONFORTANI E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI CODE SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E RACCORDO PER IL TRASPORTO FERROVIARIO ANCORA SOSPESA SULLA FL3-VITERBO, LA TRATTA SAN PIETRO-VIGNA CLARA, A CAUSA DI UN ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA AVVENUTO LO SCORSO 17 AGOSTO DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, VI LASCIAMO CON UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE Servizio fornito da Astral