Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2024 ore 12:30 (Di lunedì 2 settembre 2024) Viabilità DEL 2 SETTEMBRE 2024 ORE 12.20 FEDERICO ASCANI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE DA TOR VERGATA AL RACCORDO VESRSO QUEST’ULTIMO SULLA TIBURTINA CODE ALTEZZA SETTECAMINI VERSO Roma CODE SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI CODE SULLA PRENESTINA TRA COLLE MONFORTANI E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI CODE SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E RACCORDO PER IL TRASPORTO FERROVIARIO ANCORA SOSPESA SULLA FL3 Roma-VITERBO, LA TRATTA SAN PIETRO-VIGNA CLARA, A CAUSA DI UN ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA AVVENUTO LO SCORSO 17 AGOSTO DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, VI LASCIAMO CON UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE Servizio fornito da Astral Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2024 ore 11:30 - VIABILITÀ DEL 2 SETTEMBRE 2024 ORE 11. 20 FEDERICO ASCANI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL’A1 NEL TRATTO ROMA FIRENZE CODA PER INCIDENTE TRA PONZANO E MAGLIANO SABINA DIREZIONE FIRENZE E NEL TRATTO ROMA NAPOLI CODE ALTEZZA VALMONTRONE VERSO ROMA SULLA12 ROMA TARQUINIA CODE TRA LADISPOLI CERVETERI E TORRIMPIETRA VERSO ROMA SULLA TIBURTINA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA SETTECAMINI VERSO ROMA CODE SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI CODE SULLA PRENESTINA TRA COLLE MONFORTANI E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI CODE SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E RACCORDO PER IL TRASPORTO FERROVIARIO ANCORA SOSPESA SULLA FL3 ROMA-VITERBO, LA TRATTA SAN PIETRO-VIGNA CLARA, A CAUSA DI UN ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA AVVENUTO LO SCORSO 17 AGOSTO DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, VI LASCIAMO CON UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE Servizio fornito da Astral . romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2024 ore 10:30 - VIABILITÀ DEL 2 SETTEMBRE 2024 ORE 09. 20 FEDERICO ASCANI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA E TRA PONTINA E OSTIENSE IN ESTERNA CODE ALTEZZA CASILINA SULLA A91 ROMA FIUMICINO CODE DALL’ANSA DEL TEVERE ALLA COLOMBO VERSO IL CENTRO CODE SULLA TANGENZIALE TRA VIA NOMENTANA E FORO ITALICO CODE SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI SULLA PONTINA CODE IN DIREZIONE ROMA ALTEZZA RACCORDO PER IL TRASPORTO FERROVIARIO ANCORA SOSPESA SULLA FL3 ROMA-VITERBO, LA TRATTA SAN PIETRO-VIGNA CLARA, A CAUSA DI UN ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA AVVENUTO LO SCORSO 17 AGOSTO DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, VI LASCIAMO CON UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE Servizio fornito da Astral . romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2024 ore 09:45 - 20 FEDERICO ASCANI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA E TRA PONTINA E OSTIENSE IN ESTERNA CODE ALTEZZA CASILINA SULLA A91 ROMA FIUMICINO CODE DALL’ANSA DEL TEVERE ALLA COLOMBO VERSO IL CENTRO CODE SULLA TANGENZIALE TRA VIA NOMENTANA E FORO ITALICO CODE SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI SULLA PONTINA CODE IN DIREZIONE ROMA ALTEZZA RACCORDO PER IL TRASPORTO FERROVIARIO ANCORA SOSPESA SULLA FL3 ROMA-VITERBO, LA TRATTA SAN PIETRO-VIGNA CLARA, A CAUSA DI UN ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA AVVENUTO LO SCORSO 17 AGOSTO DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, VI LASCIAMO CON UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE Servizio fornito da Astral . romadailynews
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