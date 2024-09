Verdi la carica dei campioni | Tattica e testa oltre alla forza Così difenderemo il primato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 2 settembre 2024) "La preparazione sta andando bene, siamo carichi fisicamente e mentalmente: sappiamo di essere iin, ma attenzione a non dare niente per scontato". A suonare laè il vicepresidente deidi San Marco Rino De Angeli, a pochi giorni ormai dsemifinale del 7 settembre. Nell’arena di piazza del Mercato Nuovo iintroveranno gli Azzurri di Santa Maria,caccia del loro primo Palio. "Non ci facciamo illusioni – commenta il vicepresidente dei Draghi–, anche se sulla carta siamo favoriti, la PGrossa insegna che sottovalutare gli avversari ti porta a fare delle brutte figure. Nella nostra storia abbiamo conquistato tante vittorie, ma anche subìto sconfitte causate da una brutta gestione mentale: abbiamo perso incontri già vinti. Con gli Azzurri capitò nel 2013: eravamouscenti, ma prendemmo una bella batosta.