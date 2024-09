Torna il Festival delle Geografie Villasanta sale ad alta quota

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 2 settembre 2024) Da sempre la montagna affascina l’uomo. Per la sua immensità, il suo silenzio, il suo superare i limiti. Sarà proprio la montagna sarà la protagonista dell’edizione 2024 del, la prestigiosa rassegna di appuntamenti sul tema del viaggiare, del conoscere e della natura (declinati a 360 gradi) che anche quest’anno avrà come media partner Il Giorno. La location sarà sempre Villa Camperio, che dal 19 al 22 settembre ospiterà la sesta edizione della manifestazione organizzata da La Casa dei Popoli e dal Comune di. “Montagne: questioni di rilievo“, è il titolo della rassegna in cui il tema della montagna verrà affrontato sotto diversi punti di vista. "Da sempre la verticalitàmontagne è stata vissuta dall’uomo come ostacolo e sfida, Metafora esistenziale degli scopi della vita e della fatica per raggiungerli", spiegano gli organizzatori.