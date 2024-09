TOGETHER WE RISE è il disco d’esordio di TRAME

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 2 settembre 2024)escono da domani 3 settembre 2024 in digitale e in formato fisico con ilWE”. Il gruppo firma la sigla del TODAYS Festival 2024 con il brano “Hype Opportunity”. Andiamo ad approfondire. Il gruppoè fuori con “We” Da martedì 3 settembre 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in formato fisico “WE” (Overdub Recordings), il primo album dei. Inoltre, la band con il brano inedito “Hyper Opportunity” firma la colonna sonora ufficiale del TODAYS Festival 2024. Cosa rappresenta “We”? “We” è un album che fonde elementi di post-rock, elettronica e ambient, legati da un unico filo conduttore: portare l’ascoltatore in un viaggio emotivo e riflessivo.