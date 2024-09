Tennis Filottrano i vincitori della 15^ tappa dello Young City Tennis Tour

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 2 settembre 2024) Ifanno parte delClub Ottrano, del Moie Sporting Club, delClub Corinaldo, delTeam Senigallia e delClub Montemarciano, 2 settembre 2024 – Davide Carnali, Riccardo Carloni, Rebecca Sparciari, Maria Francesca Tiranti, Tobia Tarabù e Cristian Federici vincono la 15^del. Sono questi, infatti, ifilottranesecompetizioneFederche si svolge in più città d’Italia ed è riservato alle categorie dall’Under 10 all’Under 16 femminile. Nella “CittÃModa” ilsi è svolto tra il 21 agosto e il 1° settembre. Fai clic qui per vedere lo slideshow. Nella categoria Under 10 Maschile, ha vinto Davide Carnali del TC Ottrano, che ha battuto in finale Paolo Franceschetti delTeam Senigallia.