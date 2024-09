Super Gyasi l’arma in più dell’Empoli Tre partite da trenta e lode per l’ala tuttofare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) di Simone Cioni Due gol in treed altrettanti premi di miglior giocatore del match nella bacheca di casa. Non c’è dubbio che l’avvio di stagione di Emmanuelsia stato davvero eccezionale così come quello, capace di arrivare da imbattuto alla prima sosta per le Nazionali con una vittoria e due pareggi. Senza nulla togliere alla forza del gruppo, perché se c’è una qualità che spicca maggiormente nella squadra di D’Aversa è proprio la solidità del collettivo,è quello che fotografa in maniera migliore quello che è in questo momento l’Empoli: una squadra intelligente, con un gran cuore, conscia di quello che deve fare e coraggiosa nel farlo.