Sport Una nuova sezione per la Polisportiva Cingoli | arriva il Nordic Walking

(Di lunedì 2 settembre 2024) La società, oltre alla pallamano e alla pallavolo, si allarga ad una disciplina di contatto con la natura. L’istruttore Ways Compagnucci: “Volevo legarmi a una realtà locale, visto che i sentieri dipiacciono molto aiwalker”, 2 settembre 2024 – La Poliivaaggiunge ilalle discipline della sua offertaiva. Da settembre, infatti, partiranno gli allenamenti settimanali di questa disciplina, grazie all’accordo tra la società di via Cerquatti e l’istruttore Ways Giuliano Compagnucci, cingolano doc. Che cos’è ilIlconsiste in una camminata naturale, eseguita in modo bio-meccanico corretto, con l’utilizzo di due bastoncini che servono per la propulsione in avanti. Si tratta di una disciplinaiva adatta a tutti, dai 10 agli 80 anni, che è ormai diffusa in tutto il mondo.