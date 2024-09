Spalletti ritrova la Nazionale dopo il disastro di Euro 2024 | Mi sento responsabile devo cambiare

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 2 settembre 2024) Luciano, al primo ritiro con laitalianala delusione dell’, non usa mezzi termini. Il commissario tecnico ha ammesso di aver passato un’estate difficile, tormentato dal pensiero dell’ultima gara del torneopeo. “Midi quello che è successo,” ha dichiarato durante la sua prima conferenza stampa, in vista del doppio impegno di Nations League contro Francia e Israele.ha sottolineato come i giocatori siano esenti da colpe, ammettendo di aver imposto loro troppa pressione e di non aver concesso il tempo necessario per apprezzare la maglia azzurra. “Oraessere io il primo ae a credere di avere una forza diversa sui miei giocatori”, ha concluso il tecnico.