Sinner Nadal difende Jannik | Non si è dopato

(Di lunedì 2 settembre 2024) (Adnkronos) – “Non credo in nessun caso cheabbia voluto doparsi”. Parola di Rafa. Il 38enne fuoriclasse spagnolo, ex numero 1 del mondo, si schiera dalla parte dinel dibattito sul caso doping che ha coinvolto l’azzurro, numero 1 del tennis mondiale. In primaveraè risultato positivo al clostebol, uno steroide anabolizzante. Il 23enne altoatesino non è stato squalificato perché ha dimostrato che la positività è stata provocata da una contaminazione accidentale. La decisione finale, al termine dell’inchiesta, non è stata apprezzata da tutto il mondo del tennis. C’è chi, come l’australiano Nick Kyrgios, avrebbe voluto una squalifica per. Novak Djokovic ha evidenziato la mancanza di uniformità nei procedimenti per casi più o meno simili. Carlos Alcaraz ha fatto ricorso ad una frase sibillina: “Hanno detto che è innocente”.