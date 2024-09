Simone Barlaam nella storia | oro e record del mondo dei 50 sl E poi…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 2 settembre 2024) Alle Paralimpiadi di Parigi, gli atleti azzurri del nuoto hanno portato a casa un risultato straordinario., il campione in carica, ha dominato la gara dei 50 stile libero S9, abbattendo ildelcon un tempo di 23’’90. Il ventiquattrenne milanese ha brillato alla Defense Arena, lasciando dietro di sé l’atleta neutrale Denis Tarasov (25’’15) e il norvegese Fredrik Solberg (25’’33). Non soloha regalato emozioni al pubblico italiano. Anche Federico Bicelli ha raggiunto il gradino più alto del podio nei 400 stile S7, fermando il cronometro a 4’38’’70 e superando l’ucraino Andrii Trusov (argento in 4:40.17) e l’argentino Inaki Basiloff (bronzo in 4:40.27). Le medaglie per l’Italia non si fermano qui. Giulia Terzi, ventinovenne di Bergamo, ha conquistato il bronzo nei 400 stile S7.