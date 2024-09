Scintille tv tra Fusani e Ravetto | se i buonisti a tutti i costi si appellano alla cronaca Il ragazzo di Paderno è italianissimo Quindi? video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 2 settembre 2024) L’omicidio di Sharon e la strage familiare diDugnano: i due casi diche hanno scioccato un Paese e che la sinistra prova, tra silenzi e assensi, a collegare e strumentalizzare a fini demagogici intestaticausa dello Ius soli, si traducono in uno scontro aperto – per quanto più indiretto – tra forze di governo e di opposizione. In fondo non è a questo che mirano gli attacchi di Avs prima e di Nardella poi, scagliati contro il post di Matteo Salvini? E sulla loro scia, le invettive scagliate con serafico gelo e sparate nel mucchio da Nadia, finite all’indirizzo di Laurain modo da colpirne uno per indottrinarne 100? Scontro in tv tra Nadiae LauraTenderemmo a concludere con un sì.