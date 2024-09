Sanità Campania UGL Aggressione del medico al Cardarelli

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 2 settembre 2024), UGL: è ennesimo schiaffo a tutti gli operatori che sono in trincea” “Ancora unaverso gli operatori dellaa Napoli in”, lo dichiarano in una nota Gianluca Giuliano Segretario Nazionale UGL Salute e Franco Patrociello Segretario Provinciale ,commentando l’episodio avvenuto all’ospedale, dove una trentaduenne ha colpito undi pronto soccorso di ventinove anni e si è scagliata in seguito contro la guardia giurata intervenuta a difesa del malcapitato. Sembra che la donna, una volta arrivata al triage del nosocomio, non abbia voluto aspettare il suo turno pretendendo di essere sottoposta immediatamente ad esami diagnostici.