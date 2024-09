RISULTATI | NXT NO MERCY 2024

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 2 settembre 2024) Mentre il main roster WWE è impegnato con le operazioni di rientro negli Stati Uniti dalla Germania, 24 ore dopo il PLE Bash in Berlin è stata la volta di No, PLE che ha coinvolto il roster di NXT con coinvolgimento di atleti della TNA con una collaborazione che continua ormai da mesi. Occhi puntati sul main event tra il campione NXT Ethan Page e la “sensazione” del momento Joe Hendry, poi lo scontro fratricida tra Wes Lee e Zachary Wentz e gli altri titoli del terzo roster in palio.