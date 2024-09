Più brava lei è sparita tre settimane la stoccata di Meloni a Schlein

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 2 settembre 2024) «La cosa che mi ha dato più fastidio rispetto a quello che si è quest'estate è che si sia messa in dubbio la mia responsabilità, che si sia procurato l'allarme della sparizione del presidente del Consiglio». La premier Giorgiaospite di 4 di sera da Paolo Del Debbio torna sulle critiche per i giorni passati in famiglia e le critiche pretestuoso della sinistra. «La prossima volta chiederò consiglio a Elly, che è stata molto piùdi me: ètree nessuno sa dove sia stata. Di me si è saputo tutto. Un mio amico mi ha mandato un messaggio dicendomi: 'Meno male che oggi non so cosa hai mangiato'», ride la premier. «Non si deve mai mettere in dubbio la mia responsabilità, io non faccio vacanze all'estero, non vado lontano proprio per questo: per essere sempre reperibile ed essere sempre a disposizione, e lo ho fatto anche quest'anno.