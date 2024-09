Perché Putin può essere arrestato durante la visita in Mongolia Rischia davvero?

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Roma, 2 settembre 2024 –sarà? E’ la domanda che molti si pongono dopo le pressioni, di Ucraina ed Unione europea, in vista del viaggio del presidente russo in. Vladimir, martedì 3 settembre sarà infatti inin, nella sua prima missione in un Paese membro della Corte penale internazionale (Cpi), da quando nel marzo 2023 il tribunale dell'Aja ha emesso un mandato di arresto nei suoi confronti per la deportazione illegale di bambini ucraini. MOSCOW REGION, RUSSIA. JUNE 16, 2015. RUSSIA'S PRESIDENT VLADIMIRFRONT ADDRESSES THE OPENING CEREMONY OF ARMY 2015 INTERNATIONAL MILITARY TECHNICAL FORUM IN KUBINKA, MOSCOW REGION. MILITARY EXHIBITION, DEFENSE INDUSTRY, DEFENCE INDUSTRYl’arresto? Un fatto che espone il presidente russo alla possibilità di