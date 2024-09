Pavard ‘novità’ tattica dell’Inter 2024 25 | un dato sorprende e conferma

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 2 settembre 2024) Benjaminè stato tra i migliori in campo di Inter-Atalanta (4-0) di venerdì sera. Match in cui il difensore francese mostra un approccio completamente nuovo alla partita e al suo ruolo. MIGLIORE IN CAMPO – Dopo Inter-Atalanta è stata dura scegliere l’MVP. Tra Marcus Thuram, autore di una doppietta, e Nicolò Barella, che firma un gol da antologia, la scelta era ardua. Alla fine l’ha spuntata il numero 9, attuale capocannoniere della Serie A con 4 reti. C’è tuttavia un MVP silenzioso del primo big match stagionale. Ed è Benjamin, autore di un assist e coinvolto in 3 dei 4 gol di venerdì sera. Non solo il difensore francese ha disputato una partita sontuosa. Ma anche fatto vedere un’interessante novitàin questo inizio di stagione. E solo chi non l’ha osservato bene lo scorso anno puòrsi.