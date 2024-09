Pasticcio sul concorso dei vigili urbani di Roma | tutto da rifare

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 2 settembre 2024) Si riaprono i giochi per la graduatoria definitiva del, bandito nell'aprile del 2023, per l'assunzione, da parte del Comune di, di ben ottocento istruttori di Polizia locale. I giudici del Tar Lazio hanno difatti accolto le obiezioni sollevate da tre candidati – due donne e un uomo – esclusi per non avere sostenuto la prevista prova fisica, prova di cui avevano chiesto il differimento, ottenendo però il "niet" dell'amministrazione capitolina.I magistrati amministrativi hanno ritenuto non accettabile la presa di posizione del Comune die hanno sancito il diritto dell'uomo e delle due donne a sostenere finalmente la prova fisica.