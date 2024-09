Panini sciopero per lo smart working

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 2 settembre 2024) Modena, 2 settembre 2024 –dopodomani alla, storico colosso mondiale delle figurine, nelle sedi di Modena e Milano. Il problema è lo. Ora l’azienda, a due anni dall’accordo a tema in scia alla pandemia, nel corso dei quali non ci sono state criticità sulla ‘distanza’, ha annunciato a sindacati e lavoratori di voler ridurre “drasticamente” le giornate di lavoro ‘’, passando a 44 giorni annui ed eliminando gli ulteriori 44 giorni extra. Di fatto, si consuma un passaggio da una media di due giorni a quella di un giorno dia settimana. I lavoratori chiedono di mantenere sia le 44 giornate annue garantite sia le ulteriori 44 addizionali, così come di ripristinare le 44 giornate annue garantite ai quadri, rendendo “definitivo e non più sperimentale” l’accordo.